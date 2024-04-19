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Eylem Tok’un oğlunun öldürdüğü Murat Aci’nin davasında yeni gelişme! Kazanın tek tutuklusu tahliye edildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 19.04.2024 14:57
Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın tek tutuklusu olan ve 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u ile annesi Eylem Tok'u havalimanına götürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu tahliye edildi.
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