Eylem Tok’un oğlunun öldürdüğü Murat Aci’nin davasında yeni gelişme! Kazanın tek tutuklusu tahliye edildi

Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın tek tutuklusu olan ve 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u ile annesi Eylem Tok'u havalimanına götürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN