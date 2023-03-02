Evlerinin yanı başına otağ kurdular! Kılınç ailesi felaket anlarını anlattı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Balarmudu köyünde depremde pek çok komşusunu kaybeden Kılınç ailesi yıkılan evlerinin yanıbaşına bir "otağ" kurdu. Kılınç ailesi fertleri, deprem anında yaşadıkları korku dolu anları A Haber mikrofonlarına anlattı.

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