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Evlerinin yanı başına otağ kurdular! Kılınç ailesi felaket anlarını anlattı

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 08:32
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Balarmudu köyünde depremde pek çok komşusunu kaybeden Kılınç ailesi yıkılan evlerinin yanıbaşına bir "otağ" kurdu. Kılınç ailesi fertleri, deprem anında yaşadıkları korku dolu anları A Haber mikrofonlarına anlattı.
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