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Evindeki her şeyi balyozla söküp götürdü! Kardeşler arasında ev sahibi-kiracı tartışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 10:10
İstanbul Sancaktepe'de bir ev sahibi, kardeşinin kiracı olarak oturduğu evini sattı ve evden çıkmayan kardeşine ihtar gönderdi.Gönderilen ihtara sinirlenen kiracı kardeş, evi adeta harabeye çevirdi. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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