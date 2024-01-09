Evindeki her şeyi balyozla söküp götürdü! Kardeşler arasında ev sahibi-kiracı tartışması

İstanbul Sancaktepe'de bir ev sahibi, kardeşinin kiracı olarak oturduğu evini sattı ve evden çıkmayan kardeşine ihtar gönderdi.Gönderilen ihtara sinirlenen kiracı kardeş, evi adeta harabeye çevirdi. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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