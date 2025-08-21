Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı

21 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 01:48
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katında bulunan atölyede Murat Ö. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı oturmaya başladı. Bu sırada atölyede bulunan tüp patladı. Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyede çıkan küçük çaplı yangını söndürürken, sağlık ekipleri Murat Ö. ile arkadaşına müdahale etti. Yaralanan iki arkadaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
