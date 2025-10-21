21 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Ev sahiplerinden "fahiş" talepler!
Ev sahiplerinden fahiş talepler!

Ev sahiplerinden "fahiş" talepler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 16:02
Kiralık konut piyasasında artan fiyatların yanı sıra ev sahiplerinin fahiş talepleri vatandaşları zorluyor. İki hatta üç depozito, peşin kira ve emlakçı komisyonu derken kiralık evin maliyeti 200 bin liraya kadar çıkıyor. Kiracılar çözümü banka kredilerinde ararken, “Bu talepler yasal mı, sınırlama getirilmeli mi?” soruları gündeme taşınıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek, gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile konuyu değerlendirdi.
