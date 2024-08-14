14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı: "Adamı görünce terörist sandım"
Türkiye, Eskişehir'deki saldırıyı konuşmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Arda Yetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Hastanede tedavi gören yaralılar, yaşadıkları korkuyu anlattı. Yaralılardan 1 çocuk babası Cumali Özemek (57), boynundan bıçaklandığını belirterek "Elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geliyordu. Boğazıma vurdu bıçağı. Durup, dururken kimsenin suçu yok. Kasklı, kadın mı erkek mi belli değildi. Herkes telaşa kapıldı, birbirine girdi millet. Adamı görünce terörist zannettim." dedi.