Eski sevgiliyi öldürüp intihar etti! Kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında

Sarıyer’de 30 Ağustos’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde Ayberk Kurtuluş (20), eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i (15) silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Kurtuluş’un ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca kullandığı, polis kayıtlarına göre 24 suç geçmişinin bulunduğu belirlendi. Olay günü Kurtuluş, araçla kampüse gelerek güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek aranmadan içeri girdi. Genç kızın yarı zamanlı çalıştığı kafede tartışma sırasında başına bir el ateş açan Kurtuluş, ardından kendi yaşamına son verdi. Soruşturmada Kurtuluş’un Özdemir’i takıntı haline getirdiği, ayrılmak isteyen genç kızı takip ettiği ortaya çıktı. Öğle saatlerinde kampüste yaşanan ilk tartışmanın ardından Kurtuluş’un aracına binip uzaklaştığı öğrenildi. Akşam tekrar kampüse gelerek aynı yöntemi kullandığı ve genç kızı yanına çağırdığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, Kurtuluş’un aracını durdurmadan güvenlik noktasından geçtiği görüldü. Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

