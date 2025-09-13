Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı

Olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'in (30) evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Cinayetin ardından yaklaşık 16 saat kayıplara karışan zanlı, eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Ardından Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

