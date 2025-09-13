13 Eylül 2025, Cumartesi

Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı
Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı

Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı

Giriş: 13.09.2025 17:41
Olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'in (30) evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Cinayetin ardından yaklaşık 16 saat kayıplara karışan zanlı, eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Ardından Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
