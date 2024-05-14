14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eşini döverek öldüren Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!

Eşini döverek öldüren Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 09:26
Kazakistan'ın konuştuğu davada karar çıktı. Eski Ekonomi Bakanı Bişimbayev dini nikahlı eşini döverek öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezası aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!
Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!
Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama
Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayten Gökçer hayatını kaybetti
İzmir’de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı!
İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı!
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme’de yakalandı
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme'de yakalandı
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Park halindeki TIR’a çarptı!
Park halindeki TIR'a çarptı!
Daha Fazla Video Göster