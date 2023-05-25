25 Mayıs 2023, Perşembe
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Esenyurt'ta pusu kurup işe giden eşine kurşun yağdırdı ardından intihar etti o anlar kamerada!
Goncagül Ç. işe gitmek üzere evinden çıkarken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kazım Ç.'nin kendisini kapı önünde beklediğini fark etti. Bu sırada Kazım Ç. yanında getirdiği tabanca ile Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti. Silahı daha sonra kendi kafasına dayayan Kazım Ç. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Goncagül Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen eşi Kazım Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.