Esenyurt’ta drone destekli uyuşturucu denetimi: 1 gözaltı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik drone destekli denetim yaptı. Piri Reis Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, drone ile yapılan taramada bir kişinin boş arazide uyuşturucu kullandığı belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipler şüpheliyi yakalarken, arazide yapılan aramada halk arasında 'kova' olarak tabir edilen uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

