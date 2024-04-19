Esenler’de 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali: Gazzeli çocukları ağırlıyor

Esenler Belediyesi tarafından 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, bu yıl savaşın mağdurları, Gazzeli çocukları ağırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 gün devam edecek etkinlikler, önceki gün düzenlenen Boğaz turuyla start verdi.

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