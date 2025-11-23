Erdoğan nasıl bir öğrenciydi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1965’te Piyalepaşa İlkokulu’ndan, 1973’te ise dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Okuldaki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, o yıllara dair anılarını anlatırken Başkan Erdoğan için "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı." ifadelerini kullandı. Acar ayrıca Başkan Erdoğan'ın tenefüslerde bile spor yaptığının altını çizerken "Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep birinci geldi" dedi.