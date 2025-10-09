Erciyes’in zirvesine kar yağdı

Kayseri'de havaların soğumasıyla 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine ilk kar düştü. Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre ile 3 bin 917 metre arasındaki bölgeler karla kaplanırken, alt bölgelerde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kar yağışıyla birlikte dağın zirvesi, beyazla kaplanırken, zirveye yakın noktalarda sıcaklık eksi 2 dereceye kadar geriledi.

