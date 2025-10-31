Eniştesine dehşeti yaşattı: Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu

Olay, pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a (45) kullandığı hafif ticari araç ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday, yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN