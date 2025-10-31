31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eniştesine dehşeti yaşattı: Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu
Eniştesine dehşeti yaşattı: Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu

Eniştesine dehşeti yaşattı: Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 13:36
Olay, pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a (45) kullandığı hafif ticari araç ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday, yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eniştesine dehşeti yaşattı: Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Erbaa ilçesinde bir işçi elini dokuma makinesine kaptırdı
Erbaa ilçesinde bir işçi elini dokuma makinesine kaptırdı
17 göçmen yakalandı 2 kişi gözaltına alındı
17 göçmen yakalandı 2 kişi gözaltına alındı
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü
Ahlat’tın tarihi mekanlarında sonbahar güzelliği
Ahlat’tın tarihi mekanlarında sonbahar güzelliği
Polisi görünce sürücü değiştirdiler drondan kaçamadılar
Polisi görünce sürücü değiştirdiler drondan kaçamadılar
Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu
Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu
Daha Fazla Video Göster