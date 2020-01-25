Elazığ'daki hasarlı binalar özel cihazla taranıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar olan binalar özel cihazla tarandı. Dakikada 2 milyon lazer vuruşu yaparak hasarlı binayı tarayan cihaz, binanın yıkılma riskini, yıkılacaksa hangi yöne doğru yıkılacağını tespit ediyor.