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25.01.2020
Elazığ'daki hasarlı binalar özel cihazla taranıyor
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar olan binalar özel cihazla tarandı. Dakikada 2 milyon lazer vuruşu yaparak hasarlı binayı tarayan cihaz, binanın yıkılma riskini, yıkılacaksa hangi yöne doğru yıkılacağını tespit ediyor.
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