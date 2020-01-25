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25.01.2020
Elazığ'da depremde enkaz altında kurtarılan kadının elinde cep telefonu vardı |Video
Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken enkaz altından kurtarılan kadın elindeki cep telefonunu bir an olsun bırakmadı. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, enkaz altında başkalarının olduğunu söyledi ve yerlerini görevlilere tarif etti.
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