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Elazığ'da bir kadının zaferi! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

İHA
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Giriş: 29.05.2022 13:30
Elazığ'da bir kadın tam 15 yıl sonra hayaline kavuştu. Hayatının uzun bir dönemini gurbette geçiren Hatice Cumurcu Görür, yıllar sonra doğup büyüdüğü köyüne geri döndü. Yıllardır kurduğu hayalini de gerçekleştirerek 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı o oldu. İşte güçlü bir kadının hikayesi...
15 yıl sonra hayaline kavuştu
15 yıl sonra hayaline kavuştu
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