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Ehliyetsiz ve aranması olan şahıs polisleri görünce panikledi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 10:55
Manavgat’ta motosikletle seyir halindeyken narkotik ekibini görünce panikleyen şahıs, trafiğin yoğunluğu nedeniyle kaçamayınca yakayı ele verdi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi.
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