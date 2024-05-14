14 Mayıs 2024, Salı
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Ehliyetsiz ve aranması olan şahıs polisleri görünce panikledi
Manavgat’ta motosikletle seyir halindeyken narkotik ekibini görünce panikleyen şahıs, trafiğin yoğunluğu nedeniyle kaçamayınca yakayı ele verdi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi.