Edremit’teki cinayetlerin arkasında ne var?

Balıkesir Edremit’te biri asker 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in, takıntı haline getirdiği bir kadını hedef aldığı ortaya çıktı. “Demir” kod adlı firarinin 21 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen yalnızca 5 yıl 9 ay 18 gün cezaevinde kaldığı öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

