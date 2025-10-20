20 Ekim 2025, Pazartesi
Edremit'te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.