20 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Edremit'te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler
Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler

Edremit'te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2025 15:59
Güncelleme:20.10.2025 16:03
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler
Halı saha maçı kavgayla bitti
Halı saha maçı kavgayla bitti
Mesire alanındaki şadırvanı tahrip ettiler
Mesire alanındaki şadırvanı tahrip ettiler
Balıkesir Edremit’te dehşet dolu bir gece
Balıkesir Edremit'te dehşet dolu bir gece
Modern Şehirler Bayburt’ta
Modern Şehirler Bayburt’ta
Hatay Valisi A Haber’de
Hatay Valisi A Haber’de
Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler
Edremit'te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler
Etrafa ateş açtı polis tarafından bacağından vurulup yakalandı
Etrafa ateş açtı polis tarafından bacağından vurulup yakalandı
Bolu’da 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Bolu'da 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Bitiş çizgisini takla atarak geçtiler
Bitiş çizgisini takla atarak geçtiler
Rekolte son 20 yılın en düşük seviyesinde
Rekolte son 20 yılın en düşük seviyesinde
Gaziantep’ten örnek uygulama!
Gaziantep’ten örnek uygulama!
GSS prim borçlarına af geliyor!
GSS prim borçlarına af geliyor!
Daha Fazla Video Göster