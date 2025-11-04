Edirne’de beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun üreticiler için umut olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Biraz üşüsek de yağmur berekettir, yağsın ki toprak nefes alsın" ifadelerini kullandı.

