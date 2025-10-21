21 Ekim 2025, Salı
Düzce'de mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama çalışması
Düzce'de mantar toplamak için ormanlık alana giden 75 yaşındaki adam, yakınlarının haber alamaması üzerine jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin 8 saatlik çabaları sonucu yaşlı adam bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu bildirildi.