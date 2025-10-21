Düzce’de mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama çalışması

Düzce'de mantar toplamak için ormanlık alana giden 75 yaşındaki adam, yakınlarının haber alamaması üzerine jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin 8 saatlik çabaları sonucu yaşlı adam bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu bildirildi.