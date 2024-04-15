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Düzce’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 16:43
Güncelleme:15.04.2024 16:46
Düzce Yığılca Karayolu üzerinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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