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Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara

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Giriş: 20.04.2024 13:21
Ankara'da bir otomobil otobüs durağına daldı. Feci kazada durakta bekleyen vatandaşlardan biri ağır olmak üzere 3'ü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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