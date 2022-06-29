Dünyanın en farklı futbol maçı! Saha yok... Bataklık var

Polonya, farklı bir futbol müsabakasına sahne oldu. Toplam 28 futbol takımı, saha yerine bataklıkta maç yaptı. Müsabakaya 22 erkek ve 6 kadın takımının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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