29 Haziran 2022, Çarşamba
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Dünyanın en farklı futbol maçı! Saha yok... Bataklık var
Polonya, farklı bir futbol müsabakasına sahne oldu. Toplam 28 futbol takımı, saha yerine bataklıkta maç yaptı. Müsabakaya 22 erkek ve 6 kadın takımının katıldığı bilgisi paylaşıldı.