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04.04.2020

Doktorlardan koronavirüs çağrısı "Sağlıklı yarınlar için bugünlerde #EvdeKal Türkiye" |Video

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen 60 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle bir grup doktor vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. "Sağlıklı yarınlar için bugünlerde #EvdeKal Türkiye" sloganıyla vatandaşlara çağrı yapan sağlık çalışanlarının "Sadece evde kalarak dünyayı kurtaran kahraman olabilirsiniz" mesajı ise dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

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