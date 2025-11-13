Doktorlara reklam yasağı! Öncesi-sonrası paylaşımlara veda

Sosyal medyada dijital platformlarda rastlamışsınızdır. Estetik operasyonda ne kadar başarılı olduklarını ispatlamaya çalışıp müşteri çekmek için 'öncesi ve sonrası' paylaşımı yapanlara. Ya da bazı sağlık çalışanlarının 'kolay doğum' diyerek özendirmeye çalıştığı videolara. İşte bakanlık bu reklamların hepsini yasakladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN