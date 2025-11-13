13 Kasım 2025, Perşembe
Doktorlara reklam yasağı! Öncesi-sonrası paylaşımlara veda
Sosyal medyada dijital platformlarda rastlamışsınızdır. Estetik operasyonda ne kadar başarılı olduklarını ispatlamaya çalışıp müşteri çekmek için 'öncesi ve sonrası' paylaşımı yapanlara. Ya da bazı sağlık çalışanlarının 'kolay doğum' diyerek özendirmeye çalıştığı videolara. İşte bakanlık bu reklamların hepsini yasakladı.