13 Kasım 2025, Perşembe

Doktorlara reklam yasağı! Öncesi-sonrası paylaşımlara veda
Doktorlara reklam yasağı! Öncesi-sonrası paylaşımlara veda

Doktorlara reklam yasağı! Öncesi-sonrası paylaşımlara veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 11:40
Sosyal medyada dijital platformlarda rastlamışsınızdır. Estetik operasyonda ne kadar başarılı olduklarını ispatlamaya çalışıp müşteri çekmek için 'öncesi ve sonrası' paylaşımı yapanlara. Ya da bazı sağlık çalışanlarının 'kolay doğum' diyerek özendirmeye çalıştığı videolara. İşte bakanlık bu reklamların hepsini yasakladı.
