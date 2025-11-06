Doğumdan-ölüme çete tehdidi! Pusudaki çeteler nasıl suça sürüklüyor?

Türkiye'de son dönemde çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bundan aylar önce Türkiye'nin gündemine oturan "Yenidoğan Çetesi"ni konuşmuştuk. Geçtiğimiz günlerde de kimsesiz ölüler üzerinden yapılan 100 milyon liralık tapu vurgunu soruşturması ortaya çıkarıldı. Hali hazırda çocukları ağına düşüren yeni nesil çeteler var. Peki Yenidoğan'dan, yeni nesil suç örgütlerine ve son olarak da "Ölüler" çetesine kadar bu suç örgütleri nasıl yapılandılar? Çetelerle o zorlu ve tehlikeli mücadele nasıl yürütülüyor? Soruşturmalar dava süreçlerinde neler yaşanıyor? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

