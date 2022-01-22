22 Ocak 2022, Cumartesi
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Doğu Anadolu’da karla mücadele! Tipiden 1’i ambulans 25 araç kurtarıldı
Ardahan'da tipi etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 1'i ambulans 25 araç, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı. Doğu Anadolu genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ardahan merkez ile Göle, Hanak ve Damal ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Posof ilçesine bağlı Sütoluk Köyü’ne giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak hastalar ulaşması sağlandı.