22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğu Anadolu’da karla mücadele! Tipiden 1’i ambulans 25 araç kurtarıldı

Doğu Anadolu’da karla mücadele! Tipiden 1’i ambulans 25 araç kurtarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 16:23
Ardahan'da tipi etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 1'i ambulans 25 araç, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı. Doğu Anadolu genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ardahan merkez ile Göle, Hanak ve Damal ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Posof ilçesine bağlı Sütoluk Köyü’ne giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak hastalar ulaşması sağlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Hankulu’nun ölümünde sır perdesi...
Esra Hankulu'nun ölümünde sır perdesi...
Evler kara gömüldü!
Evler kara gömüldü!
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı!
Kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı!
Dondurucu soğuklar başlıyor!
Dondurucu soğuklar başlıyor!
Uyuşturucu satıcısı kadına adım adım takip
Uyuşturucu satıcısı kadına adım adım takip
Kaldırımda yürüyen kızın üstüne kar kütlesi böyle düştü
Kaldırımda yürüyen kızın üstüne kar kütlesi böyle düştü
Sefaköy’de İETT otobüsü kaza yaptı
Sefaköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
Bakan Nebati ekonomistlerle buluşacak
Bakan Nebati ekonomistlerle buluşacak
İETT otobüsü kaza yaptı!
İETT otobüsü kaza yaptı!
Kendileri küçük yürekleri büyük
Kendileri küçük yürekleri büyük
Köpek saldırısı saniye saniye kamerada!
Köpek saldırısı saniye saniye kamerada!
Daha Fazla Video Göster