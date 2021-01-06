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Doğal antibiyotik: Udi hindi

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Giriş: 06.01.2021 15:49
Bir çok kişi bitkisel çözüm olarak tercih ettikleri ürünler var. Bunların içinde doğal antibiyotiklerinden biri olan udi hindi'de yer alıyor. Ancak kilosu 400 lira.

Bir çok kişi bitkisel çözüm olarak tercih ettikleri ürünler var. Bunların içinde doğal antibiyotiklerinden biri olan udi hindi'de yer alıyor. Ancak kilosu 400 lira.

Kİmi duydu kimi ise ismini ilk defa duyuyor. Udi hindi... Hem fiyatı dudak uçuklatıyor hem de adeta doğal bir antibiyotik.

Diğer bitkilerden biraz farklı olarak daha çok yağ, ve toz hali tercih ediliyor.

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