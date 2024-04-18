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Diyarbakır’da hafif ticari araç dereye uçtu: 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 16:40
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kınaya giden ailenin hafif ticari aracı tekeri patlaması sonucu dereye uçtu. Kazada 2’si ağır, 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.
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