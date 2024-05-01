Turizmin kalbi Antalya’da hanutçu ve dilenci sorunu!

Turizmin kalbi olan Antalya'da sahte parfümcüler, hanutçular ve dilenciler, turistleri rahat bırakmıyor. Şehirde yaşananlar turistleri olduğu kadar esnaf derneklerini meslek odalarını ve rehberleri de isyan ettirmiş durumda.

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