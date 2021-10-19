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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Yediği tekme sayesinde hayatı kurtuldu

AA
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Giriş: 19.10.2021 12:09
Diyarbakır'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ergani ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Kaya, tekvando kursunda karnına aldığı darbenin ardından fenalaştı. Büyük acı hisseden Kaya, hastaneye kaldırıldığında, karaciğerinde bir tümör olduğu ve patladığı tespit edildi. Acilen ameliyata alınan küçük Ahmet’in tedavisi devam ediyor.
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