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Diyarbakır Müzesi'nde sadece kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' dikkat çekiyor

Diyarbakır Müzesi'nde sadece kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' dikkat çekiyor

İHA
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Giriş: 06.08.2024 09:53
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi bünyesinde Asur İmparatorluğu döneminde saray kalıntısında sadece kadınların isminin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
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