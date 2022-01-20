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Dikkatsizliğinin bedeli ağır oldu! Eksi 10 derece kıyafetleriyle göle girdi

İHA
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Giriş: 20.01.2022 12:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonunu düşürdüğü göle giren genci görenler hayrete düştü. Telefonu alamayan genç, donma tehlikesi geçirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
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