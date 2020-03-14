Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi? Dezenfektan kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?

Corona virüsü salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken dezenfektan kullanımında da ciddi oranlarda artış göründü. Dezenfektanların aşırı kullanımının insan sağlığına zararları ve sabun çeşitlerinin hijyendeki önemini Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Emel Erdal Çakıroğlu A Haber'e anlattı. Peki dezenfektanın aşırı kullanımı tehlikeli mi? Dezenfektan kullanımında nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar…

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken dezenfektan kullanımında da ciddi oranlarda artış göründü. Dezenfektanların aşırı kullanımının insan sağlığına zararları ve sabun çeşitlerinin hijyendeki önemini Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Emel Erdal Çakıroğlu A Haber'e anlattı.

Çalıkoğlu: "Normalde günde 6-8 kez ellerimizi yıkarken artık 15-20 kez yıkıyoruz. Dolayısıyla her el yıkamasından sonra nemlendirme yapmamız gerekmektedir. Burada sabun tercihini ise beyaz, renksiz ve kokusuz kalıp sabunlardan yana kullanmalıyız. Sıvı sabunlar içerisinde kimyasal taşıdıkları için alerjik reaksiyonlara yol açabiliyorlar." ifadesinde bulundu.

"EL HİJYENİNDE KALIP VE RENKSİZ SABUN KULLANILMALI"

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu şu önemli notları kaydetti:

Son zamanlarda her zamankinden çok daha fazla ellerimizi yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Bu amaçla en fazla kullanılan ürünler ise, sabun, dezenfektan ve kolonyalar oluyor. Bu 3 üründe ellerimizi fazla miktarda kurutuyor ve bu nedenle önce kuruyan deri kızarıyor, daha sonra ise çatlıyor. Normalde günde 6-8 kez ellerimizi yıkarken artık 15-20 kez yıkıyoruz. Dolayısıyla her el yıkamasından sonra nemlendirme yapmamız gereklidir. Burada sabun tercihini ise beyaz, renksiz ve kokusuz kalıp sabunlardan yana kullanmalıyız. Sıvı sabunlar içerisinde kimyasal taşıdıkları için alerjik reaksiyonlara yol açabiliyorlar. Nemlendiricilerin çok pahalı olmasına gerek olmamakla beraber renksiz, kokusuz ve eczanelerde satılanlar tercihimizdir. Bir diğer nokta olarak ise çamaşır suyu gibi deterjanları kullanırken son derece dikkatli davranmak ve eldiven kullanmak şarttır."