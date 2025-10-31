31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı

Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 14:03
Kaza, İnebolu ilçesi İkiyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aleti, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak mezarlığın üzerine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Arnavutköy’de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Erbaa ilçesinde bir işçi elini dokuma makinesine kaptırdı
Erbaa ilçesinde bir işçi elini dokuma makinesine kaptırdı
17 göçmen yakalandı 2 kişi gözaltına alındı
17 göçmen yakalandı 2 kişi gözaltına alındı
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü
Ahlat’tın tarihi mekanlarında sonbahar güzelliği
Ahlat’tın tarihi mekanlarında sonbahar güzelliği
Daha Fazla Video Göster