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Devlet hastanesinde tarihi araç galerisi
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde müze oluşturuldu. Müzede tarihi ambulansları, dokümanları ve canlandırmalarıyla dikkati çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde müze oluşturuldu. Müzede tarihi ambulansları, dokümanları ve canlandırmalarıyla dikkati çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.