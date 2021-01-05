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Devlet hastanesinde tarihi araç galerisi

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Giriş: 05.01.2021 13:58
Güncelleme:05.01.2021 14:37
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde müze oluşturuldu. Müzede tarihi ambulansları, dokümanları ve canlandırmalarıyla dikkati çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde müze oluşturuldu. Müzede tarihi ambulansları, dokümanları ve canlandırmalarıyla dikkati çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

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