Depremin yarım bıraktığı bir hayat | 1999 depreminde eşi ve çocuğunu kaybetti

Asya Koşal, 17 ağustos 1999 depreminde 2 çocuğunu ve eşini kaybeden bir anne. O da enkaz altında 3 gün kaldı. Yaralı olarak çıktı fakat vücudunun yarısını kaybetti. Asya Koşal, yaşadığı tüm acılara ve engeline rağmen pes etmeyen hayatını yeniden kuran bir anne. Tek eli ile yaptığı örgülerini şu anda satarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Şimdi onun acı ve azim dolu hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Damla karasu ve Ömer Er'in haberi.