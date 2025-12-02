Depremin vurduğu Derviş Paşa Camisi’nin restorasyonu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 160 yıllık Tarihi Derviş Paşa Camisi hasar gördü. Minaresi avluya yıkılan caminin çatı ve duvarların da ciddi hasarlar oluştu. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan camide Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi caminin aslına uygun olarak çalışmaların yapıldığını belirten restorasyon sorumlusu ve tarihçi Ayşegül Uymaz, çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade ederek, “Derviş Paşa Camisi 6 Şubat 2023 tarihli depremlerinde hasar gördü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilmektedir. Çalışmamızın yüzde 80 tamamlamış durumundayız. Tarihi camimizin restorasyonunu kısa sürede tamamlayıp yeniden ibadete açılmasını amaçlamaktayız” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN