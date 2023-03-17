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Depremde vefat edenler için mevlit! Ayasofya Camii'nde kuyruk oluştu

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 12:53
Bugün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer o noktadan detayları aktardı.
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