Depremde vefat edenler için mevlit! Ayasofya Camii'nde kuyruk oluştu

Bugün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer o noktadan detayları aktardı.

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