Depremde onlarca canı kurtardı ailesinden 5 kişiyi kaybetti

Depremde onlarca canı kurtardı ailesinden 5 kişiyi kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.08.2025 18:11
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, hem yaşadığı büyük acıyı hem de o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. "Mahşer günü gibiydi" diyen Uzuner, binin üzerinde yaralı taşıdığını belirtti.
