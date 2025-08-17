Depremde onlarca canı kurtardı ailesinden 5 kişiyi kaybetti

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, hem yaşadığı büyük acıyı hem de o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. "Mahşer günü gibiydi" diyen Uzuner, binin üzerinde yaralı taşıdığını belirtti.