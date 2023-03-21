21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deprem şehitleri için fidan dikimi

Deprem şehitleri için fidan dikimi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 15:41
21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidanlar, depremde yaşamını yitirenler anısına toprakla buluşuyor. ayrıntıları, Çanakkale'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Deprem şehitleri için fidan dikimi
Deprem şehitleri için fidan dikimi
Sudanlı Yardım Gönüllüleri A Haber’e konuştu
Sudanlı Yardım Gönüllüleri A Haber'e konuştu
Hatay’a Kardeşlik Kenti kuruldu
Hatay'a "Kardeşlik Kenti" kuruldu
Down Sendromlu çocuklar unutulmadı
Down Sendromlu çocuklar unutulmadı
Gezici sosyal market TIR’ları bölgede
Gezici sosyal market TIR'ları bölgede
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
O bina yarın yıkılıyor
O bina yarın yıkılıyor
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
Bağcılar’daki o bina yıkılıyor
Bağcılar'daki o bina yıkılıyor
Eski ortak dehşet saçtı!
Eski ortak dehşet saçtı!
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster