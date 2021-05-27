Deprem oldu zannettiler! El freni boşalan TIR apartmana daldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, apartmana çarptı. Bina sakinleri çarpmanın şiddetiyle korkuyla kendilerini sokağa attılar. Bir an ne olduğu anlayamayan vatandaşlar deprem oluyor zannetti. Binaya saplanan TIR ise vinç yardımıyla çıkarıldı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkiinde 48 JC 884 plakalı tırı, sürücüsü sokak üzerinde park ederek evine gitti. Bir süre sonra geri hareket eden TIR yokuş aşağı giderek bir apartmana çarptı.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİLER

Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü duyan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar deprem oluyor sanarak dışarı çıktı.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiğini iddia edilen kaza nedeniyle araç ve binada hasar oluştu.

TIR, devrildiği yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.