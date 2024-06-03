2023 yılının scooter kaza bilançosu! Yaşanan 2 bin 446 kazada, 21 sürücü hayatını kaybetti

Şehir içi ulaşım kolaylığı sağlayan scooter kullanımının yaygınlaşması, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kaza sayılarındaki artışa yansıdı. 2023 yılının scooter kaza bilançosu açıklandı. 2 bin 446 kaza meydana geldi. Scooter kullanımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Nihat Gültekin aktardı.

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