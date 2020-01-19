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19.01.2020

Denizli'de tartıştığı damadını öldüren kayınpeder tutuklandı |Video

​Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayınpeder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarcı - Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli, bir çocuk babası Gezer Ç., gece geç saatlerde kayınpederi Ramazan D.'nin evine geldi. Damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışma belli bir süre sonra kavgaya dönüşünce, Ramazan D., pompalı tüfekle damadı Gezer Ç.'yi göğsünden vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Gezer Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan D. gözaltına alındı. İfadesi alınan Demirel'in, Gezer Ç.'nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu ve bu yüzden tartıştığı sırada evde bulunan pompalı tüfeği ile vurduğunu belirtti.

İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ramazan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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