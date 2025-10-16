16 Ekim 2025, Perşembe

Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

Giriş: 16.10.2025 20:23
Edinilen bilgilere göre, Babadağ’dan single (tekli) atlayış gerçekleştiren Alman pilot F.S., iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek denize düştü. Olayı gören çevredeki tekneciler, pilotun yardımına koşarak kısa sürede denizden çıkardı. Baygın halde kıyıya çıkarılan F.S.’ye, sahilde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Alman pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
