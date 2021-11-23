Denizdeki tarihi bazilika ortaya çıktı! Kuraklık ve dış etkenler gölü kuruttu

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nü kuraklık vurdu. Sular çekilince, iki bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı. Bin 500 yıl önce Aziz Neopitos'un adına inşa edilen batık bazilika 2014 yılında havadan yapılan çekimlerde İznik Gölü'nden keşfedilmişti. Tarihi yapının 740 yılında meydana gelen depremde tamamen göl suyuna gömüldüğü belirlenmişti. Bazilika kuraklık ve dış etkenlerden dolayı daha önce de gün yüzüne çıkmış yağışlar sonrası yeniden eski haline dönmüştü. 2 bin yıllık tarihe ışık tutan bazilikada arkeolojik kazılar dönem dönem yapılıyor. Apolyon Tapınağı, Senato Sarayı ve Neopitos adına dördüncü yüzyılda inşa edilen kilise bu kazılarda gün yüzüne çıkmıştı. Uzmanlar bazilikada 3 evreli bir düzen olabileceği üzerinde duruyor. Hristiyanların birinci konsülünün yapıldığı senatonun burada toplanıp toplanmadığı araştırılıyor.

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