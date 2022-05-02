02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Darülaceze’nin süslü Füsun’u
Pandemi nedeniyle Darülaceze, iki yıl boyunca ziyaretlere kapalıydı. Bu bayram ise gelenlere kapılarını açacak. Hal böyle olunca orada kalan yaşlıları da tatlı bir heyecan sardı. Onlardan biri de rengarenk kıyafetleri, takıları ve makyajı ile dikkat çeken namı diğer süslü Füsun. İşte onun hikayesi...